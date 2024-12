Alex Atala revela câncer no olho: 'Passei por cirurgia de sete horas'

Ele ressaltou a necessidade de aproveitar o momento presente. "A vida é generosa. Precisamos saber olhar em volta e agradecer. Ficamos querendo mais, sem dar valor ao que temos".

Alex Atala segue uma rotina de cuidados com a saúde. Ele é adepto de praticar ioga e faz terapia, mas diz pecar no consumo do cigarro. "Não sou viciado em fumar, sou viciado em parar de fumar".