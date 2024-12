Albert diz que aliados de Sacha estão 'abrindo olho': 'A gente tá minando'

Em uma conversa com Gilsão na manhã de sexta-feira (6), Albert apontou que os aliados de Sacha estão ficando com o pé atrás com o peão de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Albert apontou a Gilsão que eles estão conseguindo deixar os peões confusos. "Eles tão começando a abrir o olho do jogo. A gente tá minando, tá enfiando pulga atrás das orelhas deles."