Sacha e Luana opinam sobre Gilson em A Fazenda: 'Vai na onda dos outros'

Luana Targinno e Sacha Bali analisaram Gilson de Oliveira em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões opinaram sobre as atitudes de Gilson, que teve um atrito com Luana durante a delegação das tarefas. Para eles, o ex de Gracyanne Barbosa tem comportamentos confusos e "vai na onda" dos aliados.

Luana: "Às vezes eu acho que Gilsão é bonzinho, às vezes acho que ele é ruim".