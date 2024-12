Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 6 a 14/12

Volney se surpreende com a submissão de Mércia perante Mavi. Rodhes acolhe Luma ao ouvir sua história. Rudá pede ajuda de Marcel. Mavi ameaça Volney. Gael e Iarlei criticam Robson por ele estar enganando Fátima. Robson se diverte observando Fátima esperar pelo admirador secreto. Luma pede ajuda a Rodhes para levá-la até Rudá e Viola. Iberê observa Rudá fazendo uma surpresa a Viola.

Sábado, 7 de dezembro

Moema descobre que Iberê estava espionando Viola e Rudá, e pede ao sobrinho para não contar a Mavi o paradeiro do caiçara. Mércia marca de se encontrar com Volney. Mavi exige que Iberê dê um susto em Volney. Wagner incentiva Dhu a se valorizar no trabalho. Leidi fica desesperada com a intenção de Berta de doar a herança de Tomás. Volney consegue avisar a Mércia sobre seu paradeiro. Mércia enfrenta Mavi.

Segunda-feira, 9 de dezembro

Mavi cede ao pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Mércia confronta Iberê, que se revolta. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi. Mavi confronta Luma e sugere que ela está ajudando Rudá. Luma procura Viola, que fica desconfiada.

Terça-feira, 10 de dezembro