Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 6 a 14/12

Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice. Edu flagra Nelson com Heloísa, e exige que o pai pare de maltratar Anita em troca de guardar seu segredo. Mauro é rude com Celeste, e Eugênia percebe. Beatriz planeja dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Durante uma ligação misteriosa, Zélia revela que descobriu mais um segredo de Maristela e Juliano. Maristela seduz Basílio. Guto sofre com suas dúvidas sobre Eugênia. Beatriz avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Iolanda alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria. Ronaldo copia as anotações de Beto para a campanha da Perfumaria Carioca. A fim de se reaproximar de Beto, Bia pede para estagiar na agência de Raimundo.

Quarta-feira, 11 de dezembro

Raimundo permite que Bia seja estagiária na agência. Iolanda exige que Ulisses se afaste de Ana Maria. Beatriz visita Carmem e conta a avó sobre Zélia e Clarice. Eugênia e Alfredo apoiam Jacira, que se prepara para se apresentar no concurso do programa do patrão. Maristela ignora Basílio. Clarice se angustia ao lembrar de uma canção de ninar. Mauro é agressivo com Celeste ao vê-la conversando com Topete. Ronaldo estranha o comportamento de Celeste. Zélia descobre o nome original de Clarice. Ronaldo é humilhado durante a reunião com Juliano. Beto apresenta sua ideia para a campanha, e Beatriz se emociona.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Todos comemoram o acerto da campanha, exceto Bia. Beto tenta se aproximar de Beatriz, que afirma que nada mudou entre eles. Raimundo repreende a atitude de Ronaldo e o afasta da conta da Perfumaria Carioca. Bia não gosta de ser estagiária de Ronaldo. Zélia garante a seu cúmplice misterioso que descobrirá todo o passado de Clarice. Mauro pede perdão a Celeste, e Vera e Sebastião se preocupam com a menina. Alguém invade o camarim de Alfredo. Nelson é ameaçado. Lígia aconselha Ronaldo. Marlene produz uma receita de sabão para a Perfumaria Carioca. Bia anuncia que é a nova estagiária de Beto na agência. Zélia procura uma antiga secretária da perfumaria.

Sexta-feira, 13 de dezembro