Quem é o ator da novela turca 'Força de Mulher' que morreu em 2023?

Exibida pela Record desde o final de julho deste ano, a novela "Força de Mulher" é original da Turquia e teve três temporadas (2017 - 2020). O que poucos brasileiros sabem é que um dos atores do elenco morreu em 2023.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Falecimento de ator de 'Força de Mulher'

Rana Cabbar, que compõe o casting de "Força de Mulher", morreu em 20 de abril de 2023. O ator nasceu em 1945 em Istambul, mesma cidade onde morreu. Ele tinha 77 anos.