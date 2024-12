A Fazenda: Peões traçam estratégia para 'neutralizar' G4: 'Tão cheio de VT'

Enquanto pensavam com Gilsão, fazendeiro da semana em A Fazenda 16 (Record), na nova divisão do trato dos animais, alguns peões sugeriram que ele tente "neutralizar" o G4 com isso.

O que aconteceu

Sidney lembrou o peão que eles haviam pensado em colocar os rivais em tratos espaçados em tempo. "Só um conselho: aquele lance de tentar separar eles pode ser bom."

Gilsão confirmou que seguirá o plano. "Eu vou fazer isso."