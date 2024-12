Parcial A Fazenda: Será que vira? Menos votados crescem e equilibram roça

Flora, Gui e Sidney estão disputando a 11ª roça de A Fazenda (Record). O competidor com menos votos será eliminado e perde a chance de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

Às 15h, Gui era o mais votado na enquete para continuar no jogo. Com 45,28%, apesar de ter uma folga entre os rivais, o ator viu sua porcentagem diminuir ao longo do dia.

Sidney permanece como o segundo mais votado com 31,55%.