Pai de Felipe Andreoli desabafa e expõe afastamento do filho: 'Lamento'

O pai de Felipe afirmou sentir falta do filho e disse torcer para que eles se reconectem. "Lógico, todo mundo sente, acho que ele também. Mas não sei, vamos nos encontrar. É um distanciamento, vai passando, ele tem a vida dele, não para, eu também não. Mas as coisas têm que acontecer naturalmente. No meu aniversário [no mês de março], a gente se encontrou, foi todo mundo jantar no meu aniversário".

Luiz Andreoli admitiu que foi um pai ausente para seus três filhos devido a sobrecarga de trabalho — ele é jornalista esportivo. "Com certeza, isso teve um preço, até hoje meus filhos falam: 'você nunca me levou para a Disneylândia'. Eu nunca tirei férias com meus filhos, nunca! Eu tive um fim de semana num rancho em Campinas (SP) que eu fui com eles pela primeira vez e nunca mais".

Jornalista também contou que não mantém muita relação com a nora, Rafa Brites, mas disse gostar muito dos netos. "Eu lamento pelos meus netos, eles gostam muito de mim".

Ainda, ele lamentou o fato de a relação entre pais e filhos ter mudado em relação à sua criação. "Eu gostaria imensamente, mas não existe, eu não sei o que é que é. Eu vejo uma geração que veio depois da minha que não tem essa química de estar com os pais, você tem que estar com o pai nos momentos bons e ruins".

Felipe Andreoli é casado com Rafa Brites, com quem tem dois filhos Rocco, 7, e Leon, 2. Splash entrou em contato com a assessoria do apresentador para pedir posicionamento e aguardo retorno.