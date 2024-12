Marina Sena faz topless na praia, divulga novo clipe e ganha elogios de fãs

Marina Sena, 28, exibiu o corpo com topless em uma praia na tarde desta quinta (5) e aproveitou para divulgar o clipe novo "Numa Ilha".

O que aconteceu

Marina Sena publicou fotos aproveitando a tarde em uma praia em sua rede social. Entre as imagens, a cantora aparece com uma blusa dizendo "Gostosa numa ilha". Em outras, a jovem exibe o corpo com biquíni fio-dental e topless, além de fotos da praia paradisíaca.

A cantora também aproveitou para falar do clipe e música nova "Numa ilha". "Já ouviram muito Numa Ilha hoje?", escreveu Marina na legenda da publicação.