Iza comenta importância de Yuri Lima nos cuidados com a filha, Nala

Iza, 34, sobre a rede de apoio após dar à luz Nala, sua filha com Yuri Lima, 30, em entrevista à Quem.

O que aconteceu

A cantora falou da importância de Yuri Lima e sua família para que ela voltasse aos compromissos de trabalho. "Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando."