Gui sobre G4 fora da final: 'Se não acontecer, não sei o que faço'

Conversando na piscina, Yuri, Sacha e Guilherme conversaram sobre uma possível final da A Fazenda 16 (Record) apenas com os integrantes do G4, que também conta com Luana.

O que aconteceu

Gui disse. "Se a gente não for para a final, não sei nem o que faço."

Sacha comentou. "Não consigo imaginar a gente não indo. Estou mentalizando muito."