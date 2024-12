Flor faz jogo duplo e fecha voto com grupos rivais: 'Vou ajudar'

"Começar uma nova estratégia", completa a peoa. "Eu vou me defender. E se todo mundo se unir, vai todo mundo no lado de lá", se referindo ao peões do G4. Ela diz que precisa recalcular a rota para não se tornar alvo dos dois grupos.

Sidney avalia que o plano dos rivais é fazer com que seus aliados não tenham união, então eles precisam criar um contra-ataque. "É uma estratégia deles ficar minando a gente, para que a gente não tenha essa harmonia, pra que fique essa harmonia só do lado de lá. Óbvio que vão ficar mais forte. Porque a harmonia não é só para votar não. É uma harmonia para tudo."

Após a conversa, a apresentadora foi para a piscina com Luana, uma das peoas do G4. A empresária estava calculando as quantidades de votos na próxima roça: "Eles têm 4 votos, contando com Albert, já que Gilsão é fazendeiro. Sem o Albert, é 3."

Flor diz que o alvo de Albert agora é Vanessa. "Vocês pensam isso, se ele for um dos primeiros e ir em Vanessa, vocês vão também. (...) Eu vou ajudar se puder, porque tô te devendo uma."

Vocês são 4, aí vou ajudar porque você me ajudou. Na verdade, 4 de um, 4 de outro, eu e Albert estamos migrando. Eu tenho mais tendência de estar votando com vocês do que com eles, por tudo que aconteceu. O Albert tá ventilando.