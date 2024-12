Como está a votação da Fazenda hoje (5)? Veja parcial agora da enquete UOL

Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney estão na disputa pela 11ª roça de A Fazenda 16 (Record) e por uma vaga no Top 10 do reality. De acordo com a parcial da enquete UOL, Flora é a mais cotada para deixar o jogo.

Parcial da enquete

Às 13h, Gui Vieira liderava como o favorito do público para permanecer no programa, com 47,32% dos votos.

Sidney aparecia em segundo lugar, com 33,67%, indicando que também deve continuar no jogo.