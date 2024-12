CCXP 24: Vincent Martella agradece fãs brasileiros e ganha CPF

O ator Vincent Martella, que interpretou Greg em "Todo Mundo Odeia o Chris", assumiu de vez seu lado brasileiro na CCXP nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Vincent recebeu uma aula de sotaque brasileiro. O ator aprendeu como os brasileiros falam frases como "dancinha do TikTok", "Facebook" e "feedback". Depois de ouvir esta última, questionou com que frequência precisamos usar a palavra em inglês, e os apresentadores Marcelo Forlani e Yasmin Yassine lhe ensinaram sobre a tendência de usar palavras estrangeiras no mundo corporativo.

Ele ganhou um CPF simbólico. O Baby Dino, mascote da CCXP, entrou no palco com uma versão gigante do documento e uma menor, para ele levar para casa. Vincent brincou: "Agora eu posso me mudar para o Brasil?"