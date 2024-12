CCXP 24: de Homem-Aranha do McDonald's a Kratos, veja cospleyers do 1º dia

O primeiro dia da CCXP 2024 acontece nesta quinta-feira (5), em São Paulo, e reúne diversos fãs de cultura pop. Para homenagear seus personagens preferidos dos cinemas e dos quadrinhos, os cosplayers não economizaram na criatividade na hora de se fantasiar para o evento.

De Homem-Aranha com máscara de embalagem do McDonald's ao Kratos, personagem dos jogos eletrônicos da franquia God of War, esses cosplayers têm chamado a atenção do público na CCXP. Confira: