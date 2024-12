Bebê, decepção e barraco: tudo sobre o retorno de Filipa em 'Mania de Você'

Filipa (Joana de Verona) vai ressurgir em "Mania de Você" (Globo) em cenas decisivas.

O que vai acontecer?

A ex-namorada de Rudá (Nicolas Prattes) será contatada por Mavi (Chay Suede). O vilão descobre o paradeiro da moça em Portugal e que ela está grávida de um filho do ativista ambiental.

Mavi acha a gravidez de Filipa um "prato cheio" para seu plano contra Rudá. Assim, ele inventa que é muito amigo do pescador e convence Filipa a desembarcar no Brasil para ir ao encontro do ex.