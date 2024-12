Após casar com Tomás, Evelyn cai em arapuca cruel em 'Mania de Você'

O novo casal irá se mudar para um quartinho na comunidade. Evelyn, que está grávida, fica chocada ao ver o local onde terá que morar.

Ísis não perderá tempo em rir da cara de Leidi (Thalita Carauta). "E viveram felizes para sempre... lá na comunidade!", provoca a loira.

Depois disso, Berta ainda deixa as coisas piores para os planos de Evelyn e sua família de trambiqueiros. A ricaça comenta com Leidi que está pensando em doar a herança do neto para uma ONG, deixando a empregada muito preocupada.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.