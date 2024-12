Amber Heard, de Aquaman, está grávida do segundo bebê

Mãe solo. Ainda no anúncio, a artista, que é mãe solo, contou que deseja que a sociedade evolua a ponto de ser normal que a mulher possa decidir não ter um casamento, mas ter filhos.

Amber Heard x Johnny Depp

O julgamento dos processos de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard chegou ao fim em dezembro de 2022. Na condenação, Heard teria que pagar US$ 15 milhões, reduzidos para US$ 10,3 milhões a Depp; enquando o ator foi condenado a uma indenização de US$ 2 milhões (ANSA) ambos por brigas e difamações públicas entre o casal.