Amanda Kimberlly celebra 5 meses de Helena, caçula de Neymar; veja fotos

No mês passado, Neymar postou a primeira foto com a filha nas redes sociais. O jogador compartilhou uma imagem do bebê em seu colo. "03 do papai", escreveu ele na época, com um emoji de coração.

O atleta é pai de 3 filhos. O primogênito, Davi Lucca, tem 13 anos de idade. A filha do meio é Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi. Helena é a mais nova do trio e nasceu em julho.