A Fazenda: Quem deve sair na 11ª Roça? Veja o que diz enquete UOL

Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney disputam a 11° roça e um lugar no Top 10 de A Fazenda 16 (Record). Segundo a parcial da enquete UOL, Flora é quem deve dizer adeus ao jogo.

O que diz a enquete

Às 10h30, Gui Vieira era o preferido pelo público para permanecer no jogo. Ele tinha 49,62% dos votos a seu favor.

Sidney aparecia em segundo lugar, com 36,17%. De acordo com a parcial, ele deve continuar no reality show.