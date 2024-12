A Fazenda: Parcial aponta força surpreendente de peão estreante

Flora Cruz, Gui Vieira e Sidney disputam a 11° roça e um lugar no Top 10 de A Fazenda 16 (Record).

O que diz a enquete

Às 08h, Gui Vieira era o preferido pelo público para permanecer no jogo com 49,81%. Como nas últimas roças, o influencer integrante do G4 é que apresenta maior porcentagem de votos.

Em seguida, Sidney mostra uma força surpreendente com o público. Com 38,51%, o ator, que está em sua primeira roça, tem grandes chances de continuar.