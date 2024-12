Sandy abre o jogo sobre novo relacionamento: 'Muita especulação'

Muito reservada, Sandy falou, pela primeira vez, sobre o seu relacionamento com Pedro Andrade, o primeiro após o seu divórcio com Lucas Lima.

O que aconteceu

A cantora se mostrou incomodada ao ser questionada sobre o seu novo namorado. "Me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim", disse ele em entrevista a revista Quem.

A artista ainda comentou como está sendo sua vida longe dos palcos. "Estou vivendo minha vida de mãe, passeando, cuidando da minha casa, da minha vida, das minhas coisas. Estou sempre com minha família, viajando mais. Comecei de leve a pensar em músicas novas, mas estou indo muito no meu tempo, sem colocar data limite, sem me cobrar e estou feliz com isso. É bem gostoso".