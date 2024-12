Sacha promete 'DR de duas horas' com Larissa em festa: 'Luana tem ciúmes'

Sacha citou Larissa na tarde desta quarta-feira (3) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na piscina, Sacha disse que terá uma "longa" discussão de relacionamento com Larissa na festa dos finalistas, que costuma acontecer com todos os participantes na reta final do jogo. Ele e a influenciadora tiveram um breve romance no reality, mas ela o criticou na Hora do Faro, após ser eliminada.