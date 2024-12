Mariana Goldfarb sobre relação abusiva: 'Não percebe o nível de perversão'

Mariana Goldfarb, 34, detalhou como foi vivenciar um relacionamento tóxico, a dificuldade para enxergar e conseguir se livrar dessa relação.

O que aconteceu

Goldfarb explicou que demorou a acreditar que sua relação era abusiva porque "você não consegue enxergar o nível de perversão, porque não é para amadores". A modelo e nutricionista destacou que diversas pessoas tentaram alertá-la, mas era "inútil". As declarações foram em entrevista ao podcast Obvious.