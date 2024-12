Influenciadora revela gravidez do 4º filho mesmo com DIU: 'Nem eu acredito'

A influenciadora Débora Paixão, 22, contou que está grávida de seu quarto filho mesmo usando um dispositivo intrauterino (DIU).

O que aconteceu

O filho é fruto da relação com Chrys Dias. "Depois de muitas provações, mais um bebê no forninho. Já estou com mais de 1 mês de gestação. Estávamos nos preparando para vir falar", disse ela no Instagram nesta quarta-feira (4).