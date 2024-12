Gracyanne Barbosa detona Belo em podcast: '16 anos de mentiras'

Gracyanne Barbosa, 41, deu detalhes do término conturbado do fim de seu casamento com Belo, 50, em abril deste ano.

O que aconteceu

A musa fitness afirmou que o hábito do pagodeiro de mentir a incomodava profundamente. "Ele mente por coisas insignificantes. Foram 16 anos de mentiras", declarou ela, em entrevista a Juju Salimeni, 38, e Diogo Basaglia, 27, no podcast Podshape. A entrevista vai ao ar nesta quinta-feira (4), às 19h, e teve trechos inéditos divulgados pela revista Quem.

Gracyanne só tomou a decisão de se separar do cantor, entretanto, quando ele passou para o nome de outra pessoa, sem seu consentimento, a mansão que haviam comprado juntos. "A gota d'água com ele foi essa questão da mentira. Foi que me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa. E no final a casa não era nossa."