Dieguinho: Flora faz ataques pesados... mas não quer ser rebatida?

Na mesma linha de raciocínio de Dieguinho, Kerline também chamou Flora de hipócrita e criticou algumas de suas atitudes durante o programa.

Além dela ser bem hipócrita, o Sacha tem uma visão muito boa, impressionante como ele tem essa inteligência de leitura de jogo, ela esvazia uma pauta que ela estava com total razão, até a página dois.

Então se ela soubesse, se ela realmente fosse mais inteligente, se ela soubesse ter lidado melhor com a fala da Flor, ter transformado isso em uma situação positiva para ela, tenho certeza que talvez o caminho dela no jogo teria sido outro.

Mas, infelizmente, ela esvazia pautas muito importantes, assim como o Fernando também fazia. Então, o grande problema da Flora que eu vejo, que já foi comentado aqui várias vezes, realmente é essa hipocrisia latente que não melhora, continua.

Tem pautas que ela poderia dialogar melhor com o público, né? Conversar com mães solos, jovens mães solos. Até mesmo a pauta do racismo. Poder conversar melhor sobre isso. É uma mulher que tem ali dentro do seu meio familiar, a cultura, que é a arte, a música. Poxa! Tem tanta coisa que ela poderia conversar.