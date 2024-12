Bumbum de Diogo Nogueira, beijaço: os momentos picantes do Prêmio Multishow

Ivete Sangalo macetando. A cantora, que venceu o Axé/Pagodão do Ano com "Macetando" fez um trocadilho sexual com o título da canção. "Não parem de macetar não, que é uma coisa sensacional. Macetem, ok?".

Anitta elevou a temperatura e fez chover no palco. A cantora, que foi a grande homenageada desta edição, fez uma performance com mais de sete minutos, e passeou por seus hits, com coreografias picantes e muito close no bumbum.

Precisarei de muito tempo pra superar a performance da Anitta no #PrêmioMultishow 😮‍💨😍 pic.twitter.com/GwpOfL0l5I -- Multishow (@multishow) December 4, 2024

Look "falsa pelada" de Beatriz Reis inspirado em Kim Kardashian. A ex-bbb apostou em um visual cheio de sensualidade para o tapete vermelho. "Tem uma nudez. Tô pelada, não tô pelada. Eu gosto muito de ousadia, de transparência. Gosto de chegar com um look diferente que ninguém vai ter, só eu vou estar com esse look", disse ela.