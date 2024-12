Ex-atleta e 'host' do BBB até 2027: 7 curiosidades sobre Tadeu Schmidt

Acho lindo o nome Emanuel e Tadeu, mas para que Emanuel Tadeu, gente?

Infância mais rígida

No programa de Tatá Werneck, ele ainda admitiu que sua infância foi mais rígida por ter um pai alemão e militar. "Meu pai era muito rígido. Não tinha a possibilidade de fazer nada fora das regras, cresci com isso muito forte dentro de mim e é até um problema, eu gosto de seguir as regras", declarou.

Timidez

Tadeu Schmidt confessou ser tímido. De acordo com ele, sua esposa foi quem o beijou primeiro.