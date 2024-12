A Fazenda: Flora não é santa, mas sentiu traição ao ser votada, diz Saryne

Flora demonstrou insatisfação por ter sido uma das mais votadas da casa na formação da última Roça em A Fazenda 16 (Record). A reação da peoa foi analisada por Bárbara Saryne no Central Splash desta quarta-feira (4).

A comentarista acredita que qualquer outro participante que estivesse no lugar de Flora iria se sentir da mesma forma. Um dos motivos de sua ida para a Roça foi o voto de Luana, que valia por quatro por conta do Poder Laranja.