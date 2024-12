'Bebia muito': Eliminado da Fazenda, Fernando lembra burnout pós-Masterchef

Depois, descobri que existe um negócio de burnout do TDH, que a pessoa se adapta muitas vezes, até uma hora em que ela 'buga'. Lá' eu entrei em uma situação de estresse e 'buguei', saí com a cabeça mal. Entrei no outro [A Fazenda] concluindo um estágio muito ruim. (...) Acho que entrei meio traumatizado, fechei um ciclo e me joguei de cabeça no jogo [se referindo à Fazenda].

O que mais foi difícil em relação ao programa, foi a restrição de ficar no hotel durante a pandemia de covid-19, afirmou Fernando. "Era severo o confinamento, bem mais complicado, você saia para gravar, pegava o celular, mas não tinha contato humano, você dorme e acorda trancado no hotel. A cabeça vai ficando meio desregulada."

O chef recorda uma ocasião em que foi sedado com uma droga popularmente conhecida como "boa noite Cinderela" e então roubaram objetos de valor de seu apartamento. Segundo ele, após uma série episódios autodestrutivos, sua maior coragem foi pedir ajuda para sua família. "Eu vi que não dava mais, ia acabar morrendo. Um dia, passei muito mal de bebida e fui parar no hospital, e disse que queria que ligassem para os meus pais. Então voltei a morar com eles para reconstruir minha vida."

