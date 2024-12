Zé Vaqueiro explica motivo de ter passado por vasectomia

Zé Vaqueiro explica o motivo de ter realizado uma vasectomia.

O que aconteceu

Em tom bem-humorado, o cantor respondeu as várias especulações que surgiram desde que postou a foto no hospital. "Ontem eu fiz um pequeno procedimento, fiz uma vasectomia só para trabalhar com a cabeça mais tranquila, se é que vocês me entendem", brincou, em post feito no Instagram.

Agora, Zé Vaqueiro está em repouso. "Graças a Deus deu tudo certo, foi uma cirurgia rápida, tranquila, agradecer a Deus por ter dado tudo certo, à equipe médica e ao doutor, que foi muito atencioso", listou.