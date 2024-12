Xamã e Sophie Charlotte posam coladinhos na Bahia, e cantor se declara

Hoje estou feliz e canto

Só por causa de você pic.twitter.com/y2MzBBPmIt -- XAMÃ ? (@xamaoficial) December 2, 2024

Os artistas também se encontraram com a família de Gilberto Gil. Flora, esposa do músico, compartilhou uma foto com Sophie, Xamã e sua família. "Domingo com amigos e risadas e resenhas na Bahia", disse ela nos stories do Instagram.

Xamã e Sophie tem distribuído uma série de declarações de amor desde julho, quando assumiram o namoro. Semanas atrás, quando o rapper venceu o Grammy Latino, ele falou: "Meu prêmio maior na vida é ter você na minha vida, meu amor".