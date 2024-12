Belo e a tese de sucesso: como dente quebrado chamou a atenção de gravadora

Na comemoração de seus 50 anos, Belo ganhou um documentário sobre sua vida. "Belo: perto demais da luz" estreou no fim de novembro no Globoplay e fala de várias passagens da carreira do cantor. E um dos assuntos abordados na produção foi o seu sorriso.

Hoje, Belo é dono de dentes alinhados, mas no começo da carreira não era bem assim. E foi um dente quebrado que chamou a atenção de um diretor artístico da gravadora EMI em 1997.