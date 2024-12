Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 4 a 14/12

Madalena fica abalada com os comentários de Chico. Jão pede a ajuda de Neuza. Osmar faz uma proposta para Gerson, e Violeta teme pela vida do amado. Cida conta para Sidney como foi sua primeira consulta com o psicólogo. Osmar liga para Joyce. Nando se revolta por ser obrigado a trabalhar na Viação Formosa. Osmar e Joyce ficam juntos. Madalena se anima com os conselhos que recebe de sua orientadora. Belisa se preocupa ao saber que Joyce está se envolvendo novamente com Osmar. Yuki se esconde de Marco. Tati decide procurar Jin. Cacá volta ao trabalho. Marco leva a resposta de Gerson para Osmar. Madalena diz a Doralice que pedirá apoio financeiro para o patrocinador do Dragão Suburbano.

Quinta-feira, 12 de dezembro

Madalena se aconselha com Rique sobre sua vontade de falar com o patrocinador do Dragão Suburbano. Violeta discute com Osmar. Jô questiona Cacá sobre sua suposta doença. Jin desiste de se declarar para Tati. Yuki pede a ajuda de Rosana. Gerson se surpreende ao ter notícias de Yuki. Tati encontra os produtos de Nando. Gigi se insinua para Chico. Rosana, Edson e Yuki estranham o comportamento de Nando. Jô descobre sobre a gravidez de Cacá e a questiona. Chega o dia da festa do Dragão Suburbano. Doralice, Tati, Madalena e Jão se surpreendem quando Rique anuncia Osmar como o patrocinador do Dragão Suburbano.

Sexta-feira, 13 de dezembro

Madalena reclama com Jão, sem que Doralice ouça. Violeta confessa a Madalena que não quer que ela e a família morem em sua casa. Doralice se orgulha de Osmar. Jão exige a Rique que Osmar deixe de ser o patrocinador do Dragão Suburbano. Cacá pede que Jô a ajude a esconder sua gravidez de Violeta. Joyce afirma a Belisa que não se preocupa com Violeta. Osmar reclama de Violeta para Jayme. Gerson encontra o endereço de Yuki. Osmar e Joyce passam a noite juntos.. Osmar enfrenta Violeta. Jão vê um menino ser abordado injustamente por um policial. Madalena devolve o dinheiro de Osmar.

Sábado, 14 de dezembro