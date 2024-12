Kate Winslet recorda críticas ao seu corpo após Titanic: 'Foi chocante'

Kate Winslet, 49, se emocionou ao recordar as críticas que sofreu por seu corpo após "Titanic".

O que aconteceu

A atriz segurou as lágrimas durante uma entrevista após rever um episódio no tapete vermelho do Globo de Ouro, em 1998. Um apresentador falou ao vivo sobre a aparência dela e disse que ela precisava de um vestido "dois números maior e ela estaria bem".

Winslet desabafou sobre os comentários da época. "É absolutamente chocante. Que tipo de pessoa eles precisam ser para fazer algo assim para uma jovem atriz que só está tentando se descobrir?", disse ela em entrevista ao 60 minutes deste domingo (1º).