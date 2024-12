Grávida, Gisele Bündchen é vista beijando namorado na Costa Rica

Gisele Bündchen, 44, aproveitou o feriado de Ação de Graças na companhia do namorado, Joaquim Valente.

O que aconteceu

O casal foi visto caminhando pela beira da praia na Costa Rica, junto ao cachorro de Gisele. Os dois também foram flagrados trocando beijos e carinhos durante o passeio.

A empresária elegeu um biquíni preto com uma saída de praia de renda branca para o passeio, deixando a mostra a barriga da gravidez. Além do bebe que espera com Joaquim, Gisele é mãe de Benjamin e Vivian, frutos de seu relacionamento com Tom Brady.