Gracyanne Barbosa, ex de Belo, explica silêncio sobre Viviane Araújo

O fim do relacionamento de Belo e Viviane Araújo voltou à berlinda com a estreia do documentário "Belo, perto demais da luz" do Globoplay. Nele, Gracyanne Barbosa, ex do cantor, revelou detalhes sobre a acusação de ser pivô da separação.

O que aconteceu

Viviane Araújo e Belo terminaram em 2007. Em meio a um término conturbado, Belo assumiu o relacionamento com Gracyanne Barbosa. No documentário, a influenciadora falou sobre o relacionamento com o artista e o rompimento de Belo com Viviane.