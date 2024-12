Felipe Neto provoca Bolsonaro após isenção milionária: 'Foi ele quem deu'

Em seguida, Felipe afirmou que a isenção milionária obtida por uma de suas empresas foi concedida pelo próprio Bolsonaro. "Detalhe: quem deu a isenção fiscal para uma das minhas empresas foi o próprio governo Bolsonaro".

Felipe Neto rebateu o ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Reprodução

Entenda a treta

Ao alfinetar Felipe Neto, Bolsonaro fez menção à isenção milionária que a Play9, uma das empresas do youtuber, obteve do Governo Federal. No total, a Play9 obteve benefício fiscal de R$ 14,3 milhões entre janeiro e setembro de 2024 por meio do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), que foi criado pelo governo Bolsonaro durante a pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados no mês passado pela Receita Federal.

Diversos famosos foram beneficiados com o Perse. Gusttavo Lima, que é apoiador declarado de Bolsonaro, conseguiu isenção de R$ 18,9 milhões em isenções somente neste ano por meio da Balada Eventos e Produções Ltda. Outra empresa do sertanejo, a Balada Bilheteria Digital Ltda, também conseguiu R$ 1.984,514 em benefícios.

Leonardo, que também é bolsonarista, foi outra personalidade que obteve isenção milionária graças ao Perse. O sertanejo conseguiu benefício de R$ 6 milhões na Talismã Administradora de Shows e Editora Musical Ltda, e mais R$ 2,6 milhões pela Talismã Digital - Agenciamento, Marketing e Publicidade Ltda.