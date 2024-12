Desabafo viral de Luana Piovani vira 'música' em remix de Amanda Magalhães

Piovani autorizou remix de sua fala em entrevista que vira e mexe repercute nas plataformas digitais. "A arte faz milagres mesmo, né? Você vê, transforma uma frase que na verdade é um desabafo junto com um grito de liberdade, e a arte vai lá junto a você [Amanda], que é uma artista, e transforma isso em música. Então me sinto lisonjeada em saber que um desabafo, graças à arte, pode virar algo mais especial do que só um suspiro. Porque aquilo ali ['Música, Poesia, Droga, Macho'], na verdade é um suspiro quando eu digo isso. É tudo o que eu uso pra poder suportar a crueldade do mundo. Esses são os meus salvadores", declarou a atriz.

Produtora ficou feliz pela "bênção" de Piovani. "Amo a Luana, amo a cultura dos memes e o universo pop. Me alegra muito o fato dela ter 'abençoado' o hit. Achei que ficou divertido e dançante. Acredito muito no poder do riso e da dança para transformar qualquer dia ruim, então sinto que essa missão foi cumprida".

Amanda Magalhõaes produz "memes audiovisuais" por meio de remixes, paródias e esquetes de humor. A produtora, que também é cantora, chegou a ser indicada ao Women's Music Event (WME) Awards, na categoria "produtora musical" por seu trabalho, que tem se popularizado nas mídias digitais.