Começo do fim: Beatriz perde a noção e despacha Beto em 'Garota do Momento'

Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Zélia descobre que Maristela, Bia e Juliano armaram contra Beto e Beatriz. Carlito se decepciona com a atitude de Ana Maria. Celeste fica frustrada ao pensar que Mauro é Genoca. Edu lamenta com Guto a ausência de Olívia/Celeste no encontro marcado pelos dois. Marlene confronta Carlito sobre o uso indevido da motocicleta da perfumaria. Maristela orienta Bia a plantar a boina roubada de Beto na casa de Raimundo, e Zélia ouve. Zélia ameaça Maristela.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.