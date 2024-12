Carlinhos Maia diz por que não beijou o marido ao casar: 'Terra de Lampião'

Na sequência, ele justificou que não houve beijo por causa da família do Lucas, que é católica e conservadora, e destacou que eles estavam na "terra de Lampião". "Ninguém olhou nas entrelinhas [que] a gente casou na terra de Lampião, que no Nordeste é terra de cabra macho... Na minha cabeça era [mais] importante saber que a gente estava casando no Nordeste, na terra de Lampião, do que o beijo naquele momento que estava me conectando com a família dele [Lucas]".

O famoso reforçou que a ausência do beijo não foi por causa dos convidados. "Falaram que não teve beijo por causa dos convidados... fodam-s* os convidados. Foi pela família do Lucas porque eu queria que eles vissem, que olhassem para a gente... porque [não ter] o beijo não define a gente. Eu queria que ficasse maior toda a simbologia das nossas famílias, da aceitação".

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães casaram em 2019, em Piranhas (AL). O evento contou com a presença de diversos famosos, entre os quais Anitta, que foi madrinha de casamento do casal, mas hoje cortou laços com o humorista.