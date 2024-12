Beto Barbosa rebate ataque do filho e defende esposa: 'Problema da herança'

Eu sinto que é o problema da herança, que ele pode ficar dividida com ele. Não tenho raiva dele. Tenho mágoas, muitas mágoas, porque a minha intenção com ele foi das melhores possíveis.

-- Beto Barbosa sobre briga com o filho

Entenda o caso

Felipe afirmou que sua relação com o pai piorou em razão do casamento do cantor com Gisele. "Quando ligava o telefone e ele já estava mais constantemente na presença dela, já era uma desculpa para desligar", disse em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV) no domingo (1º)".

Felipe acusou o cantor de ter problemas com álcool. "Quando estava sob efeito de bebida, ele me ligava, ameaçando, xingando. 'Você não é mais meu filho'".

Barbosa disse que Felipe precisará provar as acusações. "Ele nunca me viu bêbado, nunca me viu bebendo. Não vou dizer que nós dois não tivemos problemas [porque] tivemos, de assuntos pesados, de acusações, de ofensas múltiplas", disse o artista ao Domingo Espetacular.

Beto Barbosa e Gisele Barbosa se relacionam desde 2019 e oficializaram a união em 2023.