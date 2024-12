Após sucesso com Selton Mello, concurso buscará sósia de Fernanda Torres

Depois do sucesso que foi o concurso para eleger o sósia de Selton Mello, um cinema do Rio de Janeiro agora quer encontrar a sósia de Fernanda Torres.

O que aconteceu

Popular cinema de rua do Rio, o Estação Net vai homenagear Fernanda Torres. A organização ainda não divulgou a data de quando o evento vai ocorrer, mas as concorrentes deverão comparecer à sede do cinema para disputar o concurso na data a ser divulgada.

Estação Net Rio viralizou com concurso para encontrar sósia de Selton Mello, realizado no domingo (1º). No total, mais de 300 pessoas compareceram ao cinema para descobrir quem seria o vencedor.