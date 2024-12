Antonio Fagundes afirma não se incomodar com influenciadores na TV

Antonio Fagundes, 75, afirmou não se incomodar com o espaço concedido a influenciadores digitais na TV, como a participação em novelas.

O que aconteceu

Fagundes citou o exemplo de Arnold Schwarzenegger que é fisiculturista e se tornou uma celebridade de Hollywood. "Não me incomoda nenhum pouco. É curioso porque eu acho que o mercado é que tem que julgar isso... Quem determina é o público, então a gente não tem que se preocupar. Se [o influenciador] for bom no que ele faz, ele vai ficar, se não o mercado vai eliminá-lo. É assim com qualquer um", declarou no programa Portas Abertas, do Flow News.

O ator também disse que é comum profissionais de TV terem outras profissões. "Se a gente não permitisse que pessoas de outros setores entrassem para atuar, não permitiríamos o Paulo Autran, que era advogado, não permitiríamos o Augusto Boal, que era engenheiro químico... Não permitiríamos um monte de gente que tinha outros diplomas e que foram grandes no que fizeram dentro do teatro [brasileiro]".