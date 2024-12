Urach se manifesta ao ser investigada por apologia à zoofilia: 'Fui vítima'

Modelo destacou que relatar a violência sofrida não é sinônimo de defender ou fazer apologia. "Que eu sou doidinha e que amo Jesus declaradamente todo mundo sabe. Por amor a Jesus, já fui internada até em hospital psiquiátrico. Agora, veio um processo de uns deputados que querem me colocar na cadeia por causa de algo que falei há muito tempo atrás no meu livro. Não tenho orgulho do que aconteceu, sou uma cidadã e mereço respeito porque tenho liberdade de expressão".

Entenda

O inquérito foi aberto no final de setembro pelo delegado Rodrigo Castro Salgado da Costa, do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi). A ação foi iniciada após ofício enviado ao Ministério Público pelos deputados federais Bruno Lima (PP-SP), Matheus Laiola (União-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ).

No ofício, os deputados citam terem tomado conhecimento na rede social do apresentador Luiz Bacci de uma entrevista dada pela modelo no canal "Téte a Theo", do YouTube, na qual ela relatou ter feito sexo com cachorro. Segundo a modelo contou, ela tinha 11 anos na época, foi dormir na casa de uma vizinha da mesma idade, e essa vizinha teria colocado o animal para fazer oral nela. "Virou um hábito. Eu comprei um cachorro para isso", afirmou na entrevista.

"Provavelmente, alguém fazia isso com ela. É um ciclo, provavelmente, ela foi tão vítima quanto eu", disse a produtora de conteúdo adulto na entrevista feita há três anos. Ela também relatou o ocorrido em sua autobiografia.

Os deputados citam no documento o que chamam de tom "natural" da modelo. "Merece relevo o fato de que, ao descrever publicamente esse episódio, em tom que pode ser interpretado como natural ou aceitável, a sra Andressa Urach pode estar promovendo apologia da prática criminosa, incitando outros a cometerem atos semelhantes", afirmaram os deputados no documento.