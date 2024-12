Whindersson Nunes revela que já 'dividiu' maconha com Mike Tyson

Whindersson Nunes, 29, revelou que já dividiu cigarro de maconha com Mike Tyson, 58.

O que aconteceu

Nunes contou que compartilhou um baseado com Tyson ao viajar aos Estados Unidos para entrevistá-lo. "Já fumei maconha com o Mike Tyson... Ele tem plantação em um rancho dele na Califórnia, [onde a maconha é] legalizada. Eu fui entrevistá-lo, a gente fumou. Ele é um pouco baixo, parrudão, parece um caminhoneiro", declarou no podcast PodPah.

O influenciador explicou que também já fumou ao lado da mãe de Miley Cyrus, Leticia Cyrus, no Lollapalooza Brasil, em 2022. "A mãe da Miley Cyrus, eu fumei com ela também... Acho que era no Lolapalooza, a Anitta ia cantar com a Miley e eu falei para a Anitta: 'Deixa eu ir aí ver a Miley de perto'. Cheguei lá, tava todo mundo no camarim, saí para fumar e a mãe da Miley chegou e pediu... E aí eu troquei um 'beque' [baseado] com ela."