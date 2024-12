Virginia celebra faturamento de R$ 114 milhões, mas recebe reclamações

Virginia Fonseca celebrou o faturamento milionário alcançado por sua marca de cosméticos, a WePink, mas recebeu críticas de consumidores pela demora na entrega dos produtos adquiridos.

O que aconteceu

Fonseca disse que sua marca atingiu a meta de R$ 114 milhões em vendas apenas no ecommerce no mês de novembro, sem levar em consideração os pontos de venda presencial. A influenciadora postou o print de um extrato com o valor em seu perfil no Instagram e celebrou a conquista.

Ela disse que a meta foi atingida apesar de toda "pressão". "Batemos R$ 114 milhões apenas no ecommerce, sem contar todos nossos quiosques que graças a Deus estão bombando. Iniciamos o último mês do ano com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus e a todos vocês, nossos clientes, e todo time WePink. Sem vocês nada disso seria possível. Sempre que a sorte bateu na nossa porta, nos encontrou trabalhando."