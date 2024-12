Maiara 'bebaça', romance no ar: o que rolou no cruzeiro de Maiara e Maraisa

Até os fãs pegaram no pé de Maiara. Eles mudaram a letra da música "Bebaça" para "Maiara, cê tava bebaça" no lugar de "Amiga, cê tava bebaça" e pediram para a cantora beber água quando Maraisa ofereceu a ela um shot de uísque.

A primeira noite da viagem teve ainda a morte de um passageiro. Segundo informações oficiais, o homem de 41 anos morreu no cruzeiro após um mal súbito.

Deolane curtiu todos os dias de cruzeiro com as irmãs e a mãe. As quatro ficaram em uma área vip e curtiram todos os shows até o final. Blindada, Deolane foi vista conversando com famosos como Eri Johnson.

Maraisa estava em clima de romance com o noivo Fernando Mocó. Os dois trocaram muitos beijos a bordo do navio e estavam sempre juntos.

Maiara também surgiu com um novo affair, mas desconversou quando questionada sobre o romance. Apesar disso, ela foi "dedurada" por Edson, da dupla com Hudson, que disse no palco que a cantora está "amando".

A dupla se dedicou aos fãs durante toda a viagem. Além de participações especiais em shows durante o cruzeiro, elas promoveram um encontro onde atenderam cerca de 300 fãs e circularam pela embarcação.